Movida fuori controllo a Napoli: raffica di multe ai baretti di San Pasquale e Marechiaro

Il bollettino dell’ultimo fine settimana dei controlli della Polizia Municipale di Napoli nelle zone della movida. Le operazioni hanno riguardato autovetture in transito nella ztl di Via Marechiaro, i controlli nella zona dei baretti di San Pasquale, e anche il consueto mercatino della munnezza a Piazza Garibaldi.

Chiaia e Marechiaro

Le disposizioni della Municipale hanno riguardato il cuore della movida di Napoli. I controlli hanno riguardato sessantacinque esercizi commerciali sull’intero territorio. Cinque di questi sono stati sanzionati: questi, si trovano in Vico Belledonne e Vicoletto Belledonne. I controlli della Municipale, hanno riguardato anche la nuova zona a traffico limitato installata a Via Marechiaro. I controlli hanno portato a 34 verbali per sosta irregolare, 4 sequestri di veicoli per guida senza patente, mancata copertura assicurativa e mancata revisione. Inoltre, a Piazzetta Marechiaro c’è stata la rimozione di 13 veicoli.

Piazza Garibaldi

Per contrastare le criticità registrate in piazza Garibaldi, di cui si è discusso nel corso dell’ultimo Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica in Prefettura, la Polizia Locale ha impegnato sei pattuglie, per un totale di diciotto operatori, che hanno assicurato il presidio del territorio fino alle ore 24.00, impedendo lo svolgimento dei mercatini abusivi.