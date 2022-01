Gemelli nati in due giorni e anni diversi: la particolare storia di Alfredo e Aylin 

Sono gemelli ma nati in giorni, mese e anno differenti: è la storia dei piccoli Alfredo e Aylin, due fratellini americani. Nella notte del 31 Dicembre Fatima Madrigal ha dato la luce a due meravigliosi bambini in un ospedale della California. La donna era in attesa di due gemelli, Alfredo e Aylin, le tempistiche di nascita dei due gemelli hanno reso però il caso dei piccoli unico nel suo genere.

La storia dei gemelli

La signora Madrigal ha infatti dato alla luce per primo il piccolo Alfredo, nato alle ore 23:45 ora locale, del 31 dicembre 2021. La sorellina Aylin ha invece impiegato un quarto d’ora per venire al mondo. Nasce così alla mezzanotte circa del primo gennaio 2022. Quindi un giorno, un mese e un anno dopo il suo gemello. Nonostante i due piccoli abbiano condiviso “la pancia” della mamma per nove mesi, i tempi di nascita hanno separato i loro compleanni.

Le parole della mamma

La donna, già madre di due femminucce ed un maschietto, fratelli e sorelle dei due gemellini, ha dichiarato: “E’ pazzesco avere gemelli con compleanni diversi“. A parlare dopo il parto è stata anche la dottoressa dell’ospedale che dichiara: “Questo è sicuramente uno dei parti più memorabili della mia vita. E’ stato un vero piacere aiutare questi piccoli a venire al mondo sani e salvi, nel 2021 e nel 2022“.

Secondo l’agenzia federale che si occupa della salute pubblica, gli Stati Uniti registrano ogni anno circa 120 mila parti gemellari, che equivalgono al 3% di tutte le nascite.