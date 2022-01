Villaricca. L’Asl dopo la morte di Giusy: “La famiglia Barbato invitata a vaccinarsi più volte, ma non hanno voluto”

La morte della 37enne di Villaricca Giusy Barbato ha sconvolto tutta la comunità napoletana. Anche l’Asl ha manifestato il proprio cordoglio alla famiglia specificando: “Dalla relazione di servizio dei medici che prendono in carico i pazienti a domicilio in quel territorio è emerso che la famiglia era stata contattata in data 22 e 27 dicembre. Nella comunicazione del 22 era stato programmato un tampone per l’intera famiglia in data 23 presso il casello di Giugliano. La famiglia non si era recata al casello per proprie problematiche.

I medici erano riusciti a contattare nuovamente la famiglia solo mediante l’aiuto del medico di medicina generale, in quanto l’unico recapito disponibile non risultava raggiungibile. In data 27 dicembre, a seguito del contatto telefonico, era stata comunque programmato un tampone di controllo per il 2 gennaio”. Oggi, la notizia della guarigione a seguito del tampone negativo. L’Asl sta affrontando l’incremento dei casi Covid: “Attualmente la migliore terapia contro il Covid19 è la vaccinazione. Per questa ragione, tutti i componenti della famiglia sono stati più volte invitati a vaccinarsi senza esito”.

L’ultimo saluto alla 37enne Giusy Barbato

Le ceneri della 37enne Giusy Barbato saranno benedette nella chiesa intitolata a San Francesco D’Assisi nella sua amata Villaricca. La famiglia parteciperà alla celebrazione religiosa perché sono finalmente risultati negativi al Covid-19. La 37enne Giusy Barbato è deceduta pochi giorni fa all’ospedale San Giovanni di Dio di Frattamaggiore. Era risultata positiva al Covid-19 insieme a ben quattro componenti della sua famiglia. Per ragioni personali, avevano scelto di non sottoporsi al vaccino. Le condizioni di salute della giovane, però, si sono aggravate improvvisamente portandola al decesso. L’intera comunità di Villaricca si è unita al dolore della famiglia per la perdita di Giusy. La giovane era molto conosciuta in città e apprezzata da tutti: “Una ragazza di cuore, sempre disponibile ed affettuosa con tutti. Una giovane dal cuore grande, strappata troppo presto alla vita. Il virus ci sta mettendo tutti a dura prova”.

L’appello della madre Maria Teresa

La madre della 37enne Giusy Barbato, Maria Teresa fin dall’inizio ha combattuto questa battaglia. Oggi ha lanciato un appello: “Non sono una No vax. Non mi sono sottoposta alla vaccinazione perché ho diverse patologie e molte allergie. Aspettavo di fare tutti gli esami. Desidero sottolineare con fermezza che non sono una No vax. Anche i miei figli si vaccineranno, dopo aver aspettato il tempo previsto dalle disposizioni. L’altra mia figlia si è sottoposta a tutte le dosi di vaccino. Non siamo contro il vaccino ma avevamo solo paura. Troppe persone stanno morendo con il Covid e tutti giovani. Sono sempre più sconvolta“.