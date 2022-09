Genitori in sella con il bimbo piccolo, beccati sulla Circumvallazione Esterna

Un bambino di pochi anni è stato trasportato su uno scooter, tra la madre ed il padre, senza casco sulla Circumvallazione Esterna.

La tragedia a Piazza Garibaldi

Dopo il tragico episodio del bimbo di 4 anni morto in un incidente mentre era in scooter con il padre nei pressi di Piazza Garibaldi continuano gli episodi di inciviltà. Nonostante la cronaca locale, infatti, molti genitori continuano a mettere in pericolo i propri figli trasportandoli su motocicli senza nessuna alcuna misura di sicurezza. Bambini molto piccoli ed, addirittura, neonati vengono infatti spesso trasportati in sella tra i due genitori. Le dovute protezioni sono in questo caso ancora più necessarie per proteggere la vita dei piccoli passeggeri permettendogli in sicurezza di godersi un divertente giro in moto abbracciato alla mamma o al papà.

L’episodio del bambino in scooter

L’ultimo episodio di disattenzione è avvenuto a Casoria, sulla Circumvallazione Esterna. Qui un automobilista ha, infatti, notato uno scooter sul quale viaggiavano un padre, una madre e tra di loro un bambino, molto piccolo, senza alcun tipo di protezione. Alla vista dell’incosciente gesto da parte dei due genitori l’automobilista ha ripreso la scena per poi inviarla al consigliere Francesco Emilio Borrelli. “È successo sul doppio senso a Casoria, strada dell’Uci cinema, direzione Arzano” si specifica.

Il consigliere Borrelli ha ricondiviso il video sulle sue pagine social dopo aver “segnalato l’episodio alle Autorità”. “I due genitori irresponsabili vengano individuati e denunciati” dichiara Borrelli. “Non possiamo attendere che si verifichi un’altra tragedia prima di decidere di intervenire duramente e di reprimere il fenomeno” continua il consigliere. “I bambini vanno salvati dalla incoscienza degli adulti, quindi se ci sono genitori non in grado di garantire ai loro figli la dovuta sicurezza, questi devono poter crescere in altri ambienti“. “Dopo la tragedia del bimbo di 4 anni, bisogna intervenire duramente, denunciando questi genitori irresponsabili“.

IL VIDEO