Furia Juve dopo il gol annullato a Milik, spuntano foto inedite sul fuorigioco

Leonardo Bonucci non ci sta. Dopo aver fallito il rigore e aver segnato sulla respinta di Sepe la rete del 2-2, il difensore è stato l’involontario protagonista dell’annullamento del gol di Milik. Marcenaro, richiamato dal Var, ha valutato come attiva la sua punizione di fuorigioco sul colpo di testa vincente del polacco.

“GUARDATE CANDREVA”

“La spiegazione che mi è stata data- ha confessato Bonucci – è stata che è stato rilevato un fuorigioco attivo. Sepe non sarebbe mai arrivato su quella palla, la mia posizione non interferisce su un intervento del portiere, lo dice il regolamento. Poi c’è il dubbio che non venga nemmeno calcolata la posizione di Candreva, nel fermo immagine non si vede. Io sono a meno di un metro, Candreva è più basso e lo dice il taglio dell’erba, non io. Mi auguro sia stato tenuto in conto, anche se l’immagine doveva essere completa ma non è successo. La posizione a prescindere non è attiva, il difensore mi leva la maglia”.

“Senza Parole”, “Incredibile”: Milik e Cuadrado indignati per il 3-2 annullato alla Juve

Un’immagine pubblicata sui profili instagram dei due giocatori. Il polacco ex Olympique Marsiglia commenta con un “Senza parole” (salvo poi rimuovere la storia), mentre Cuadrato con un “Incredibile“. Un fatto che, è lecito pensare, avrà ulteriori strascichi in futuro.

Ma spunta un nuovo video

Nuovo video sui social che, a differenza di quello di stamattina che sembrava dar torto agli arbitri, stavolta dimostrerebbe che Candreva non tiene in gioco Bonucci che dunque sarebbe in posizione irregolare in occasione del colpo di testa di Bonucci. Il tutto, ovviamente, in attesa di immagini e posizioni ufficiali per fare definitivamente chiarezza. Ecco il fermo immagine al momento del colpo di testa dell’attaccante polacco che gira sui social: