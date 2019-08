Giugliano. Condannato a 13 anni di reclusione, scarcerato Genny Maraniello

Stava espiando un cumulo di pene di 13 anni di reclusione per vari reati contro il patrimonio, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, ma il Tribunale di Sorveglianza di Napoli, presieduto dalla Dottoressa Angelica Di Giovanni, giudice a latere Dott. Marco Puglia, ha concesso la semilibertà, consentendo di espiare il resto della pena prestando attività lavorativa presso una nota attività di ferramenta di Giugliano.

Si tratta di Gennaro Maraniello, classe 1978, difeso dall’avvocato Luigi Poziello, che era stato condannato in passato per vari reati, tra cui una rapina alla filiale del banco Credem di Aversa. Travisato da passamontagna ed imbracciando un fucile, con un complice, aveva disarmato la guardia giurata e messo il bottino nel sacco, per poi scappare via, ma venne arrestato dai poliziotti del commissariato di Aversa a seguito di un inseguimento.

Maraniello, noto in città come Genny, è stato imputato in passato per aver consumato una estorsione aggravata dal metodo mafioso, in particolare con altri soggetti ritenuti contigui al clan Mallardo, per poi essere assolto dal Tribunale collegiale di Santa Maria Capua Vetere.