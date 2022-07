Omicidio Gianluca Coppola a Casoria, Felli evita l’ergastolo. La rabbia dei familiari dopo la sentenza

Venti anni di carcere per Antonio Felli, il giovane accusato dell’omicidio del 27enne Gianluca Coppola, ferito a morte a colpi di pistola, l’8 aprile 2021 a Casoria (Napoli), e deceduto il successivo 18 maggio, nel reparto rianimazione del Cardarelli di Napoli. Dunque niente ergastolo, così come invece era stato chiesto dal sostituto procuratore di Napoli Ivana Fulco, al termine della sua requisitoria davanti ai giudici della prima sezione Corte di Assise di Napoli. E’ passata la linea del difensore Dario Carmine Procentese, il quale aveva ritenuto non sussistenti le aggravanti per futili e abietti motivi sia l’aggravante mafiosa, che però poi caddero davanti al gip

Felli risponde anche di porto d’armi e le minacce. Una pena mite, dunque, rispetto alla richiesta, che ha fatto andare su tutte le ire i familiari di Coppola, che alla lettura del dispositivo hanno urlato “vergogna, vergogna” in aula.

Il 5 luglio 2021 Felli ha consentito agli inquirenti di ritrovare l’arma del delitto. Ai carabinieri si consegnò a distanza di 22 giorni dal delitto, precisamente il 30 aprile 2021. Nel febbraio 2021, l’avvocato di Felli, prese le distanze, insieme con la famiglia, dai video pubblicati sul social TikTok che celebravano il suo assistito.