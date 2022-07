Attimi di terrore ad Afragola, tentativo di rapina in centro: scooter dei malviventi a terra

Attimi di terrore poco fa ad Afragola, in via Oberdan ci sarebbe stato un tentativo di rapina da parte di due malviventi in sella ad uno scooter ai danni del conducente di una Jeep. I banditi avrebbero puntato un’arma nei confronti del proprietario della vettura, lanciandogli anche dei sassi contro l’auto per costringerlo a fermare, ma la vittima avrebbe reagito facendo cadere i due malviventi dallo scooter, che pare siano riusciti a scappare a piedi dileguandosi nei vicoli. Pare che ci fosse anche un altro motorino con in sella altri due malviventi, i quali dopo aver visto la reazione del conducente della Jeep sono scappati.

Sul posto gli agenti della polizia municipale e del locale Commissariato, che hanno transennato l’area per eseguire i rilievi del caso. Sono in corso accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica sia attraverso le telecamere presenti in zona sia attraverso l’ascolto di testimoni.