Lutto nel mondo della comicità napoletana, è deceduto Gino Cogliandro dei Trettrè

Lutto nel mondo della comicità napoletana, è deceduto Gino Cogliandro, uno dei ‘Trettre’. La carriera di Gino Cogliandro e legata ai Trettrè, gruppo cabarettistico che il comico napoletano fondò assieme a Mirko Setaro ed Edoardo Romano. Raggiunse il successo con la partecipazione a tre edizioni di Drive In, dal 1983 al 1986. Tra i suoi film come interprete, ricordiamo: Vecchie canaglie (2021), Ammèn (2020), Un figlio a tutti i costi (2018), Made in China Napoletano (2017), Joan Lui – Ma un giorno nel paese arrivo io di lunedì (1985).

Al momento ancora non si conoscono le cause del decesso del famoso comico napoletano, dalla famiglia non trapela nulla. A darne notizia Gianni Simioli de La Radiazza che sui social scrive: “Addio a GINO COGLIANDRO dei TRETTRE. Ripeto: a me, me pare ‘na strunzata, ma, purtroppo, non lo è. E ascolto a volume altissimo: “Beach on the beach”.

I Trettré sono stati un trio comico napoletano, composto da Gino Cogliandro, Mirko Setaro ed Edoardo Romano, attivo a cavallo degli anni ottanta e novanta e distintosi specialmente per la loro partecipazione al programma televisivo Drive In.

Il trio iniziò a muovere i propri passi nel 1975, col nome de I Rottambuli e con una formazione che vedeva, al posto di Gino Cogliandro, Giuseppe Vessicchio, successivamente sostituito allorché quest’ultimo decise d’indirizzarsi alla carriera musicale[1]. Modestamente attivo soprattutto nell’ambito dell’avanspettacolo e dei locali notturni fino alla fine degli anni settanta, il gruppo – rinominatosi dunque I Trettré poco dopo la defezione di Vessicchio[2] – cominciarono presto ad emergere sulla scena cabarettistica nazionale, fino al farsi ingaggiare in diversi programmi televisivi tra cui Il barattolo, Il ponte sulla Manica e Lo scatolone. A partire dal 1983, poi, divennero una presenza quasi fissa del fortunato varietà televisivo Drive In, affiancando al contempo Paolo Villaggio nei programmi Un fantastico tragico venerdì e Che piacere averti qui, conquistando così una notevole fama presso il pubblico televisivo.