Giornalista aggredito in un locale a Cagliari, era in corso una serata di Rita De Crescenzo.

I blitz senza clamori oppure un mondo chiuso fatto di lustrini violenza e cattive abitudini che si mischiano in quartiere vissuto da gente povera ma per bene.

A volte mi domando che prezzo ha la coerenza , la voglia di comunicare una grande verità ,una importante inchiesta o anche un reportage di colore per meglio fare commprendere tendenze modi di essere (se non mondi di appartenenza).

“Innanzitutto vorremo esprimere al giornalista Antonello Lai tutta la nostra solidarietà per l’aggressione subita”.- dichiara il deputato dell’alleanza Verdi-Sinistra Francesco Emilio Borrelli – “Ci auguriamo che al più presto la vicenda venga chiarità e che si conoscano tutti i retroscena affinché i colpevoli di questa vile violenza vengano denunciati e puniti. Quella parte del mondo dei tiktoker partenopei, autoelevatisi a rango di vip, ha già in più occasioni dimostrato, assieme ai propri sostenitori, al managment e agli organizzatori, di essere inclini alla violenza e alla menzogna e desso sono cantori della criminalità. Si ricordi ad esempio la serata della festa delle donne nel 2022 al ristorante di Villaricca la Lanterna finita in rissa, con lancio di sedie e bottiglie, spintoni e raffiche di insulti dove i protagonisti furono soprattutto i tiktoker chiamati ad esibirsi, tra i quali anche la De Crescenzo. Quest’ultima, dopo tutte le vicende, illecite ed indegne che la coinvolgono, dovrebbe avere almeno il buon senso di restare in silenzio.”.