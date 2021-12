Giugliano. All’AMA Design Gallery l’evento dedicato ad ‘Apotros’ con Pino Faiello e Giuseppe D’Ausilio

Apotros è un oggetto di design che nasce da un’idea dell’architetto Giuseppe D’Ausilio e dell’artista Pino Faiello. Oggi alle 18 l’evento a Giugliano nella AMA Design Gallery in via Di Vittorio.

Plasmato nella creta e invetriato a fuoco con colori vivaci, Apotros fonde le linee essenziali dell’arte contemporanea con la funzione millenaria del manufatto che diffonde luce. Nell’antico mondo romano, lucerne e olii profumati venivano utilizzati, oltre che per la loro utilità, anche per essere considerati strumenti apotropàici per eccellenza [agg. der. del gr. ἀποτρόπαιος «che allontana», der. di ἀποτρέπω «allontanare»], cioè in grado di allontanare o annullare le influenze negative.

Bruciaprofumi e lucerne, dalle fogge più disparate e realizzati prevalentemente in bronzo e terracotta, vennero collocati nei diversi ambienti della casa, nelle botteghe, nei templi e nei teatri, quali simboli di vita e di guida, come scambio di doni tra innamorati o come regalo ben augurale all’inizio del nuovo anno. L’evoluzione più moderna di quest’antica e particolare tipologia di oggetti si riconosce nella forma conica di Apotros. Le sue linee richiamano quelle del Vesuvio, e come il vulcano a cui somiglia, è un simbolo che racchiude le forze vitali e creative della Natura.

Misure: diametro cm. 20 altezza cm. 23