Giugliano. Diego Nicola D’Alterio candidato in Città Metropolitana: “Le istanze di Giugliano e dell’area Nord al centro del dibattito”

Ci riprova Diego Nicola D’Alterio, capogruppo a Giugliano del Pd, in corsa per uno scranno in città Metropolitana. L’esponente democrat è tra i 157 candidati alla carica di consigliere della Città Metropolitana di Napoli, il suo nome compare nella lista ”Progressisti e Riformisti per Napoli Metropolitana” alle elezioni che si terranno il prossimo 13 marzo.

“Da consigliere metropolitano uscente, ho avuto modo di comprendere quanto la città metropolitana sia importante negli equilibri decisionali e fondamentale nell’allocazione delle risorse da destinare alle aree che insistono nel suo ambito”, dichiara sui social Diego Nicola D’Alterio, già eletto nella scorsa consiliatura.

“Qualora fossi rieletto, utilizzerò l’esperienza maturata per riportare al centro del dibattito metropolitano le istanze della mia città e dell’intera Area a Nord di Napoli, che, nel panorama politico campano, meritano un’attenzione massima ed una rappresentanza di qualità. Un grande in bocca al lupo ai colleghi Rosario Ragosta, Paolo Liccardo e Salvatore Pezzella, anch’essi candidati alla Città Metropolitana”.