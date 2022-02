Lucia investita e uccisa da un’auto pirata, è caccia ai responsabili in Campania

Avrebbero le ore contate i due automobilisti che hanno investito e ucciso ieri sera a Mercogliano (Avellino) Lucia Furno, 68 anni, medico di base, allontanandosi senza prestare soccorso.

La dottoressa, era poco prima delle 20, dopo aver lasciato lo studio di medico di famiglia, stava attraversando la strada in via Ramiro Marconi, al centro del comune irpino alla falde del Monte Partenio, quando è stata centrata in pieno da un’auto.

Un urto violentissimo che ha sbalzato il corpo della vittima contro un’altra auto che procedeva in senso contrario. Entrambi gli automobilisti non si sono fermati proseguendo la corsa.

Lucia Furno, originaria di Sant’Angelo a Scala (Avellino), dove viveva, è stata soccorsa da alcuni passanti che hanno assistito all’investimento ma all’arrivo delle ambulanze del 118 aveva già smesso di vivere. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona, insieme alle testimonianze raccolte da carabinieri e agenti della Polizia municipale, avrebbero consentito di individuare certamente una delle due auto coinvolte. Un fascicolo è stato aperto dalla procura di Avellino per omicidio stradale e omissione di soccorso. (ANSA).