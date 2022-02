Francesco Totti innamorato di un’altra bionda: chi è Noemi, la nuova fiamma del ‘Pupone’

Noemi Bocchi: sarebbe questo il nome della nuova fiamma di Francesco Totti. La 34enne, bionda come Ilary, avrebbe fatto perdere la testa al ‘Pupone’ al punto che i due non si nasconderebbero neanche più. Un amore nato qualche mese fa e deflagrato in queste settimane. Dopo la bomba sganciata lunedì da Dagospia sulla fine della storia tra Totti e Ilary Blasi, durata ben 17 anni, nelle ultime ore si sono susseguite indiscrezioni di presunti flirt e nuove relazioni, con un unica strada – apparentemente – concreta: quella che porta a Noemi.

Noemi Bocchi, la nuova fiamma di Francesco Totti

Alcuni scatti la ritraggono anche allo stadio durante Roma-Genoa, a pochi metri da Francesco. Gli occhi indiscreti mai avrebbero immaginato che si trattasse della nuova lady Totti. I due si sarebbero conosciuti su un campo da padel e da lì sarebbe nato l’amore di cui oggi tutti sono a conoscenza. Laureata in economia, Noemi Bocchi è anche una grande appassionata di calcio. L’ex marito, imprenditore, è dirigente di una squadra laziale. Ha due figli e qualche mese fa, quando Totti aveva avuto un incidente in auto, lei era fuggita di corsa da un locale trendy vicino a Colle Oppio per stargli vicino. E anche a cena pochi giorni fa in un noto ristorante del Torrino. La crisi tra Ilary e Francesco sembra ormai irreversibile tanto che l’ex calciatore già si starebbe spostando nell’altra casa di Casal Palocco.

Ilary Blasi su Instagram

La showgirl intanto questa mattina ha aggiornato il suo profilo Instagram mentre era in treno: ai suoi follower ha regalato una linguaccia. In molti, su Twitter, hanno pensato si trattasse di un messaggio in codice volto a mettere a tacere le ultime indiscrezioni sul suo matrimonio.