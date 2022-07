Giugliano. Via S. Caterina, l’esasperazione di cittadini e commercianti: “Vogliamo solo lavorare, dove sono i politici?”

“Voglio solo lavorare in tranquillità. Tra strada chiusa e disagi per la corrente elettrica ho perso più di 30 clienti in due giorni. Nel frattempo ho dovuto pagare quasi mille euro tra pigioni e spese. Mi dite come faccio ad andare avanti?”. A parlare è Patrizio Ciccarelli, barbiere che sabato pomeriggio ha tentato un gesto estremo in via Santa Caterina da Siena. Un gesto dettato dall’esasperazione del momento, che per fortuna non gli ha portato gravi conseguenze fisiche ma sicuramente tanto spavento per sè ed i suoi cari. Patrizio, dopo le cure all’ospedale La Schiana di Pozzuoli, è a casa e per fortuna sta bene. Ma la rabbia è ancora tanta.

“Sabato sono arrivato all’esasperazione. I disagi per l’assenza della corrente sono andati avanti per diverse ore. Abbiamo fatto diverse segnalazioni sia all’Enel che al Comune, ma nessuno è intervenuto. C’è stato menefreghismo totale. Ho dovuto mandare via 30 clienti, un danno economico enorme. Poi mi sono trovato a sborsare soldi per il pigione di casa, il negozio e altre spese. All’improvviso non ho capito più niente, mi è salita la rabbia e ho tentato un gesto estremo. Ora non ricordo nulla di quello che ho fatto”, dice Patrizio, che gestisce da anni la sua attività di parrucchiere per uomini in via Santa Caterina, strada oggetto del crollo e ancora chiusa. “Ogni campagna elettorale vengono qui e ci fanno promesse, poi dopo nessuno si fa vedere. La politica ci ha solo riempito di chiacchiere. Ora basta”.

I commercianti e residenti sono pronti ad una raccolta di firme per chiedere tempi certi sulla riapertura della strada. Nei giorni scorsi alcune persone avevano spostato i blocchi e guard rail ma l’Amministrazione comunale, con l’ausilio della polizia municipale, è prontamente intervenuta per ripristinare la chiusura della strada.