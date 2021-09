Grande Fratello Vip, notte di passione tra Manuel e Lulù: «Lei ne approfitta per restare in casa»

Momenti di passione quelli vissuti nella casa del Grande Fratello Vip questa notte. Protagonisti Manuel Bortuzzo e Lucrezia Selassiè, che si sono scambiati il primo bacio dopo giorni di tenerezze e coccole. L’assenza di Aldo, infatti, ha liberato un posto nel letto di Manuel, colmato subito dalla ‘sua’ Lulù. Lei si addormenta tra le braccia del giovane, che nel frattempo l’accarezza teneramente. Le carezze del ragazzo la svegliano e l’intimità tra loro si fa sempre più intensa. Finalmente, i due si scambiano un tenero bacio stretti l’uno all’altro, nel calore delle coperte.

La notte di passione al Grande Fratello Vip tra Lulù e Manuel

Tra i due, dunque, sembra essere scoppiata la passione. I fan, però, non l’hanno presa benissimo. Anzi. Da una parte c’è chi crede nella ‘purezza’ della giovane, dall’altra chi la accusa invece di sfruttare le ‘debolezze’ del giovane per guadagnarsi il suo affetto e continuare il suo percorso in casa.

Un concorrente rivela la durata: «Possiamo restare fino a 9 mesi»

Molto probabilmente, e sempre con l’aiuto degli ascolti ‘positivi’, anche questa sesta edizione del Grande Fratello sarà abbastanza lunga. A svelarlo è Nicola Pisu, figlio di Patrizia Mirigliani e concorrente del GF Vip 6. Stando a quanto raccontato da Velvet Gossip, il ragazzo si sarebbe aperto sul tema con Sophie Codegoni. “Da contratto sono 93 giorni, in teoria fino a dicembre, ma c’è scritto che potrebbe durare dagli 8 ai 9 mesi se va bene il programma” – avrebbe confidato Nicola Pisu alla giovane ex tronista di Uomini e Donne.

Se gli ascolti non dovessero essere soddisfacenti, come ha spiegato anche lo schermitore Aldo Montano, il Grande Fratello Vip dovrebbe spegnere tutti i riflettori lunedì 13 dicembre. Non è detto però che sarà così. L’anno scorso, infatti, in molti hanno festeggiato Natale e Capodanno insieme ai vipponi. Chissà, se quest’anno, accadrà nuovamente.