 Guendalina Tavassi, altro incidente al vestito sul red carpet a Venezia

Disavventura inaspettata per Guendalina Tavassi che, sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia, è stata sua malgrado protagonista di un incidente al vestito (dopo quello avvenuto l’anno scorso). Guendalina Tavassi ha mostrato alcune Instagram Stories della sua passerella (con disavventura annessa) sul red carpet… A quanto pare le si è versata della Coca Cola sul vestito del Red Carpet subito dopo il suo arrivo…

“Cominciamo bene – ha scritto la sorella di Edoardo in una Instagram Stories – tutta la Coca-Cola sul Vestito del Red Carpet“. E in una storia successiva ha detto: “Avevo il vestito ormai pieno di Coca Cola, sono tornata a casa“. E ha mostrato alla camera il volto di un bambolotto dall’espressione spaventata…

Guendalina Tavassi è a Venezia insieme alla figlia Gaia. I loro abiti sono stati molto chiacchierati. Sono molto simili e pur non sfociando nel cattivo gusto hanno fatto storcere il naso a molti, forse per le trasparenze. Inoltre alcuni utenti si sono domandati come mai le due fossero lì, che cosa c’entrassero loro due con il mondo del cinema. Qualcuno ha affermato: “Quello che ci fa il 90% di coloro che stanno lì. Ovvero… Non lo sanno nemmeno loro, ma tutto fa pubblicità“. Un altro utente, però, ha fatto un’ipotesi più accreditata: “Gaia ha partecipato alle selezioni di Miss Italia e ha vinto Miss Cinema“.

Gaia, infatti, a soli 18 anni ha passato le selezioni arrivando alla fase della semifinale. In un video, infatti, l’abbiamo vista sfilare subito dopo l’annuncio mentre il pubblico l’applaudiva. Guendalina Tavassi e Gaia, però, non sono le uniche due che hanno fatto scattare la polemica in merito alla loro presenza a Venezia 79. Ancora prima che la manifestazione iniziasse già un’altra influencer era stata attaccata.

