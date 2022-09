“Folle non punibile”, assolto dopo la sparatoria e gli omicidi degli agenti

Un “folle non imputabile e quindi non punibile”, che ha impiegato 27 secondi per uccidere i poliziotti Pierluigi Rotta, originario di Pozzuoli, e Matteo Demenego e tre minuti e mezzo per tentare di fuggire sparando contro altri agenti nell’atrio della Questura e in strada, prima che un poliziotto della Mobile riuscisse a colpirlo all’inguine. Sono le motivazioni della sentenza di assoluzione di Alejandro Augusto Stephan Meran, pronunciata il 6 maggio scorso, scritta dai giudici della Corte di Assise Enzo Truncellito e Camillo Poilucci in 42 pagine, e pubblicata questa mattina dal quotidiano Il Piccolo.

Solo un folle insomma, secondo i giudici, poteva uccidere il 4 ottobre 2019 due poliziotti in Questura, come spiegato nelle condizioni psichiatriche di Meran, che “erano al momento del fatto talmente gravi e pervasive da escluderne in toto l’imputabilità”. L’assassino è ancora detenuto in carcere a Verona, sottolinea Il Piccolo, dove sta scontando una detenzione “illegittima”, come fa notare il suo legale, l’avvocato Paolo Bevilacqua, visto che la sentenza indicava il trasferimento in una Rems.