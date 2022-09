Guendalina Tavassi col seno enorme, poi si toglie il reggiseno in diretta: “L’ho innaffiato…”

Inedito fuori programma per Guendalina Tavassi, l’influencer si è resa protagonista di un’insolita scena su Instagram. Guendalina si è tolta il reggiseno in diretta per sponsorizzare un push up che ingrandisce la taglia del seno. In effetti a guardare i video pubblicati da Guendalina si vede un seno molto grosso e lei ironizza scrivendo “nella notte l’ho innaffiato”.

“Me le hanno rubate”: Guendalina Tavassi vittima di un reato, conseguenze orribili

Il monito dell’influencer è perentorio, e suggerisce a tutte le donne di tutelarsi quanto più possibile: “Non fare mai video, nemmeno per tenerli per sé. Questi dati non sono mai completamente protetti, può accadere qualsiasi cosa. E a quelle che ci sono passate, e magari adesso si vergognano, voglio dire che devono continuare a uscire a testa alta. Non sono loro ad avere fatto qualcosa di male. Il male lo fanno quelli che marciano su queste violenze, quelli che ammazzano le donne in questo modo!“.

Il caso

Come tristemente sappiamo, il revenge-porn e gli hackeraggi sconsiderati possono minare la salute mentale e psicofisica delle vittime. Dunque ci auspichiamo che tale piaga sia destinata a scomparire definitivamente, per il bene di tutti. La stessa Guendalina Tavassi non si è mai resa conto di quanto stava accadendo: “Non so com’è andata. Un tecnico con il quale mi sono messa in contatto ha addirittura visto che al mio ICloud era collegato un computer che aveva avuto accesso al mio telefono. Mio marito e io abbiamo usiamo lo stesso ICloud a cui sono collegati il pc, il mio telefono e il suo. Ma tra gli accessi c’era pure quello di questo server. Poi abbiamo recuperato una serie di mail in cui mi si chiedeva di accedere al mio account perché mi erano state rubate le password e io mi sono collegata più volte. Potrebbe essere accaduta qualunque cosa…“.