Cena da mezzo milione e mancia da 30mila euro, Haaland fa chiarezza sulle vacanze di lusso

Mentre è in corso Euro 2020, Erling Haaland si gode le sue vacanze visto che la sua Norvegia non è riuscita a qualificarsi. Secondo quanto ha riportato Sportime, un noto giornale greco, l’attaccante del Borussia Dortmund non sta badando a spese in vacanza a Mykonos e sono arrivati dettagli su una una cena al ristorante Nammos dell’isola.

Haaland avrebbe infatti speso in totale mezzo milione. “Tanto cibo e ben quattro bottiglie di champagne Cristal Vintage hanno rimpolpato lo scontrino a cui il calciatore ha dovuto rispondere con un assegno molto consistente”, ha riportato Alfredo Pedullà. Ma non è tutto, perché, l’attaccante avrebbe anche lasciato come mancia la cifra di 30mila euro.

Haaland non ci sta e fa chiarezza

Si tratta di notizia che ha fatto presto il giro del mondo, fino ad arrivare alle orecchie dell’attaccante, che nel pomeriggio ha smentito con un tweet: “Penso che abbiano dimenticato le portate principali… Fake news”.

Yatch di lusso, vestiti kitsch e festini: Halaand si consola a Mykonos dopo la delusione dei mancati Europei

Erling Halaand, uno degli attaccanti più noti dell’ultima stagione, non partecipando all’Europeo 2020 con la propria nazionale è già in vacanza a Mykonos. Il classe 2000, bomber del Borussia Dortmund, è stato avvistato a bordo di uno yacht lussuoso con tanti amici e ragazze. Impossibile non notare anche i suoi outfit poco sobri dal valore esorbitante.

Il norvegese, esploso al Salisburgo, ha deciso di non allontanarsi troppo per le sue vacanze. Da protagonista sul terreno di gioco a protagonista nelle feste sulle spiagge. Musica a palla e divertimento sono all’ordine del giorno e della notte. In uno di questi party, infatti, c’è stato anche un incontro calcistico con Riyad Mahrez, attaccante del M. City di Guardiola. I due hanno deciso di unirsi e far festa insieme, come noto nelle storie instagram caricate dalla moglie di Ashley Ward, ex calciatore inglese a sua volta presente a Mykonos.

Gli outfit sfoggiati dal n.9 del Dortmund a Mykonos

Non sono passati sott’osservazione anche gli outfit indossati da Erling Haaland. Outfit fotografati da paparazzi, fan e dallo stesso giocatore. Particolare il completo firmato Louis Vuitton e pubblicato sui tabloid inglesi, su tutti il Daily Mail: coloratissimo e salatissimo. Infatti, il suo valore si aggira attorno ai 2.500 euro. Maglietta dai colori acquerello multicolore da 800 euro, costume da bagno abbinato del valore di circa 700, cappello alla pescatora con monogramma da 600 euro e ciabatte da 500 euro.