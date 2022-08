I 10 elettrodomestici che consumano di più, come utilizzarli per evitare stangate

Se l’aumento dei prezzi del Gas è dovuto alle tensioni internazionali e al conflitto, come mai anche la Luce costa così tanto? In realtà è davvero difficile comprendere tutti i meccanismi che stanno dietro agli aumenti sproporzionati dell’elettricità. Che sono iniziati nel 2021 e che, secondo alcune stime rimarranno in essere almeno per tutto il 2023.

Aumento dei costi delle materie prime, ma anche aumento della domanda a fronte di una difficoltà di soddisfarla, stanno pesando tantissimo sulle tasche degli italiani, sia privati che aziende. E oltre ad attendere che questa situazione volga a miglioramento, non possiamo far altro che fare economia. Cercare di ottimizzare i consumi, di non sprecare, di usare ciò che è indispensabile e possibilmente eliminare il superfluo.

Certo a dirsi è più facile che a farsi. Anche perché spesso non conosciamo nemmeno i consumi dei dispositivi che usiamo in casa. Allora con la lista che segue possiamo capire meglio quali sono gli elettrodomestici più energivori, e dunque provare a usarli di meno.

Elettrodomestici che consumano di più, la Top Ten

Come accennato all’inizio dell’articolo, il climatizzatore non è tra i dispositivi che fanno aumentare la bolletta. Naturalmente bisogna valutare i consumi medi, perché il totale della spesa dipende anche e soprattutto dalle abitudini singole. Ma in linea generale, ecco quali elettrodomestici sono più energivori.