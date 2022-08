È il giorno di CR7, Mendes prepara la super offerta. Spalletti: “Se arriva qualcuno che offre 100 mln…”

È il giorno della stretta sul mercato del Napoli; può diventare il giorno di Cristiano Ronaldo. L’operazione decolla se il Manchester United, così come assicurato dall’agente di CR7 e regista della trattativa Jorge Mendes, presenterà l’offerta da 100 milioni per Osimhen. De Laurentiis ne chiede 130. L’agente è fiducioso nonostante l’arrivo a Manchester di Antony. C’è già l’ok di CR7 a trasferirsi in azzurro. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere della Sera.

Le parole di Spalletti su Cr7

L’allenatore del Napoli: “Non ho tempo per pensare ad altre cose perché si gioca spesso, ci si allena tutti i giorni, perché ho ancora una squadra da far carburare. La società poi pensa a qualunque situazione che riguarda i nostri calciatori: da quando sono arrivati sono stati tutti sul mercato, si è sempre detto così: se arriva qualcuno e ti offre 100, poi è difficile per chiunque non prendere in considerazione l’offerta“. Una battuta, infine, sul profondo rinnovamento subito dalla rosa: “Con i nuovi c’è più voglia di mettersi in luce e andare in fondo a certi aspetti – conclude -, ma poi bisogna ritrovare l’esperienza e la qualità di quelli che c’erano”.

Capello: “Ronaldo? Napoli deve scegliere tra presente e futuro”

“De Laurentiis è uno che i conti li sa fare bene. Ronaldo è uno che porta 20-25 gol in dote, ma perdi un giocatore forte e giovane. E’ questione di soldi e prospettive: con Osimhen hai una prospettiva, con ronaldo no. A Napoli sanno muoversi con molta lucidità. E’ un fantacalcio, questo”. Così Fabio Capello a Radio anch’io sport su radio uno commenta la trattativa di fine estate: Ronaldo al Napoli.

“Ronaldo non fa gruppo – continua Capello – ma Spalletti metterà in evidenza le sue doti. E’ meno veloce di Osimehn al momento, però è uno che con due colpi ribalta il risultato. Ha più qualità, rispetto a Osimhen. Se guardi al presente dici Ronaldo, se sguardi al futuro di Osimhen”.