I costumi di Valentina Vecchione in mostra per 10 milioni di follower, evento di moda tra Napoli e Capri

Valentina Vecchione parteciperà all’esclusivo evento Teen Million Followers che si terrà il 28 e il 29 giugno a bordo del Veliero Tortuga nel quale saranno abbigliati più di 30 influencer e vip con la collaborazione di aziende importanti che si occuperanno di rendere questo evento davvero unico. Infatti gli influencer indosseranno anche la collezione di vestiti e costumi creata Valentina Vecchione che ha aperto il suo negozio Fastfashion nel 2017 ad Ercolano.

Dunque saranno più di 10 milioni le potenziali visualizzazioni dal web messe in campo durante l’evento nel quale verranno mostrate tutte bellezze di Napoli e il lavoro realizzato dagli imprenditori. Dunque un momento d’alta moda che sarà incorniciato tra i Faraglioni di Capri e il Golfo di Napoli. Oltre all’Italia l’azienda Fastfashion è già nota in parte dell’Europa, infatti, ha effettuato spedizioni in Francia, Germania e Spagna.