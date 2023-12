Cosa portare ad una cena come regalo

PUBBLICITÀ

Se vi capita di essere invitati a cena da un amico o se il vostro capo organizza una festa per voi e i colleghi, fare un regalo è sempre un’ottima mossa. Raramente qualcuno si offende per un pensierino, ma nel caso contrario, potrebbe risultare un po’ imbarazzante trovarsi senza niente in mano mentre gli altri si presentano con qualcosa. Ecco alcuni consigli pratici su cosa portare.

Cosa dice il galateo

Per prima cosa, analizziamo le regole di base del galateo in materia di regali:

Non è necessario portare un regalo a ogni evento, ma se lo si fa non si sbaglia mai

L’evento a cui è sempre opportuno portare qualcosa è la cena.

Se si tratta di una coppia, è opportuno portare un piccolo oggetto per entrambi gli ospiti.

In questo caso, è appropriato che alla donna si porti un fiore, che va sempre regalato non incartato. L’unica eccezione è il cellofan

Anche una pianta in un vaso è una scelta sostenibile e socialmente accettabile. Scegliete un vaso neutro in modo che si addica alla casa

Per gli uomini, è una buona idea portare una bottiglia di liquore o di buon vino

Il valore del regalo dipende da voi, tuttavia sceglietelo in maniera tale da non mettere in imbarazzo il destinatario.

È meglio dare il regalo al momento del benvenuto, ringraziando il padrone di casa per l’invito.

Per gli amici qualcosa di personale

Per gli amici più stretti, la scelta del regalo puo’ essere pie’ semplice. Optate per un dono che rispecchi davvero i gusti del vostro amico. Potrebbe essere un elegante sigaro, qualcosa per arricchire il suo spazio domestico (date un’occhiata al sito FAVI.it ), un libro, qualcosa di buono per i golosi. In pratica, qualsiasi cosa che sapete essere gradita dall’altra persona. In questo contesto, il costo del regalo perde di importanza; quello che conta è il valore emotivo, percepito soggettivamente dal destinatario.

Per la famiglia scegliete qualcosa di simpatico

Naturalmente, fa differenza se la padrona di casa è vostra madre o la nonna del vostro partner. In ogni caso, non sbaglierete portando un fiore o qualche piccolo oggetto: púasticcini, spezie, una candela profumata o biscotti di lusso.

Vi piacciono i macaron ? Anche una confezione regalo di macaron farà felice chiunque: a differenza di altri mini dessert da pasticceria destinati al consumo immediato, non devono essere serviti subito, ma l’ospite può tranquillamente conservarli per dopo.

Qualcosa di pratico per i colleghi o il capo

Non è del tutto appropriato regalare qualcosa di personale a colleghi con i quali non si ha un legame molto stretto, anche se si è a conoscenza di dettagli personali su di loro o li si è sentiti menzionare da altri colleghi. Una scelta sicura è optare per un regalo legato al vostro settore di lavoro o per qualcosa di universale, come del liquore già menzionato, un profumo per la casa o una delizia gourmet

Un prodotto fatto a mano non delude mai

Non intendiamo certo suggerire di fare un disegno e regalarlo, assolutamente no. Tuttavia, se avete alberi da frutto in giardino, coltivate ortaggi o siete appassionati di cucina, il gioco è fatto.Tutti apprezzeranno una marmellata fatta in casa o della frutta secca confezionata in modo carino, una cassetta di verdura fresca dal vostro orto biologico o una scatola di biscotti fatti in casa. Al giorno d’oggi, molte persone acquistano tutto ciò di cui hanno bisogno nei grandi negozi, quindi è particolarmente gratificante ricevere qualcosa a cui qualcun altro ha dedicato tempo a realizzare..