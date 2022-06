Proposta di matrimonio durante il concerto di Ultimo a Napoli, tutto lo stadio applaude e si emoziona [Video]

Momenti di grande emozione quelli vissuti allo stadio Diego Armando Maradona, in occasione del concerto di Ultimo. Nello stadio di Napoli, infatti, è andata in scena la proposta di matrimonio da parte di un uomo alla sua metà. La coppia era allo stadio per seguire lo spettacolo del cantante romano, durante la prima delle sue due tappe napoletane del tour. In entrambi i casi, Ultimo ha registrato il tutto esaurito nello stadio partenopeo.

La proposta di matrimonio al concerto di Ultimo

Sono diversi i video che stanno circolando sui social. La ragazza è seduta al suo posto, quando il suo fidanzato si allontana per qualche momento e ritorna con un vistoso mazzo di fiori. Prima lo tiene nascosto, poi lo mostra alla sua ragazza che, a quel punto, inizia probabilmente a capire cosa sta accadendo. Forse è per questo che la giovane si porta le mani al volto e si commuove: ed è per lo stesso motivo per cui partono gli applausi del pubblico che diventano un vero e proprio omaggio al gesto romantico dei due ragazzi.

La storia si conclude con un lieto fine. La giovane, tra le lacrime di gioia, ha detto “sì“.