China Suarez e Icardi, la modella rompe il silenzio dopo il tradimento: «Ha iniziato lui»

“Scrivo questo testo per fermare bugie, violenze e occhiate storte nella costruzione di una storia manipolata per farmi passare, ancora una volta, come il capro espiatorio”. Così rompe il silenzio Maria Eugenia Suarez, detta China, ovvero la donna con cui Mauro Icardi avrebbe tradito la moglie Wanda Nara. “Facile far passar male me per scaricare le responsabilità. Il prezzo di sostenere l’immagine di una famiglia felice lo pago io, non l’uomo che è stato irrazionale o ha commesso un errore. Così tutti sono a posto”.

“Chi sta lucrando su questa situazione a discapito della mia vita personale e della mia carriera sarà denunciato per la riproduzione di informazioni false”, ha continuato la modella affidandosi ai propri social network per esprimere la sua versione dei fatti.

“Quel che è successo – racconta in una serie di storie sul suo profilo Instagram – è una situazione che non ho iniziato, non ho incoraggiato né provocato”. Troppi gli insulti che le sono arrivati, e le bugie circolate – spiega – per rimanere ancora in silenzio. Colpa “della mia inesperienza”. “Però – prosegue – non sono responsabile, per me e per tutte le donne che sono usate e giudicate, dei comportamenti di conquistatori seriali che dopo sanno come nascondersi”. Il riferimento, chiaramente, è il giocatore del PSG.

Chi è China Suarez

Nata a Buenos Aires nel 1992, Maria Eugenia Suarez Riveiro ha un anno in più rispetto a Mauro Icardi e sei in meno di Wanda Nara. Cantante, attrice, modella e stilista molto famosa in patria, la 29enne è soprannominata la China e il suo account su Instagram si chiama ‘sangrejaponesa’ (sangue giapponese) per via delle lontane origini giapponesi. Se dal lato paterno Maria Eugenia Suarez ha origini spagnole (galiziane e catalane, per la precisione), la sua nonna materna è infatti giapponese mentre il nonno materno è argentino.

Alta 1,68 e (fino a qualche tempo fa) anche molto amica di Wanda Nara, Maria Eugenia Suarez ha già tre figli nati da due relazioni passate. La sua primogenita, Rufina, che oggi ha otto anni, era nata dalla relazione con il 41enne l’attore argentino Nicolas Cabré. Gli altri due figli, Magnolia (che oggi ha tre anni) e Amancio (che oggi ha un anno), sono nati invece dalla relazione con il 43enne attore cileno Benjamín Vicuña. Una storia finita in estate, e chissà se dietro quella rottura non ci sia proprio Mauro Icardi…