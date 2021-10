[Video]. Melito, Luciano Mottola proclamato sindaco: "Basta polemiche e divisioni, illumineremo la città"

“Un’emozione indescrivibile. Un sogno nel cassetto che si realizza. La consapevolezza di un impegno difficile ma possibile”. Queste le prime parole di Luciano Mottola, proclamato stamattina sindaco di Melito. In un’aula consiliare gremita, il neo primo cittadino ha ringraziato gli elettori per il sostegno: “D’ora in poi basta polemiche, io sono il sindaco di tutti. Una Melito migliore è la nostra priorità, il nostro impegno, la nostra promessa, il nostro obiettivo. Daró tutto me stesso, lavorerò ogni giorno con costanza, competenza e sacrificio. Lanciando il cuore oltre ogni ostacolo, favorendo la partecipazione e la condivisione.

“Voglio vivermi ancora per qualche minuto questa grande emozione, l’orgoglio di un figlio di questa terra che indossa la fascia tricolore della propria città. Da oggi inizia un corso migliore. Insieme, tutti insieme, per la nostra città. Da melitesi per Melito. Grazie ancora con tutto l’amore del mondo. Cercherò sempre di meritare la vostra stima e il vostro affetto. Ora immediatamente al lavoro. Grazie Melito, forza Melito”.

Riguardo i primi provvedimenti e la giunta, Mottola ha annunciato che la prima cosa che farà è mettere mano all’appalto per l’illuminazione pubblica: “Purtroppo ci sono molte strade al buio, torneremo a dare luce a Melito in tutti i senti. Per la giunta nelle prossime ore mi incontrerò con le liste che mi hanno dato supporto ed insieme a loro troverò la quadra, sarà un esecutivo di alto profilo con competenze tecniche e politiche”.

LA VIDEOINTEVISTA DOPO LA PROCLAMAZIONE

