“Il Fascicolo Sanitario Elettronico, la salute a portata di mano”, presentato il progetto a Giugliano

Giovedì 20 gennaio si è tenuta a Giugliano la Conferenza dei servizi e la presentazione alla cittadinanza del progetto “Il Fascicolo Sanitario Elettronico, la salute a portata di mano.”

Presenti all’incontro, tenuto nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza contro il covid 19, erano presenti: oltre a una nutrita rappresentanza di cittadini, la Radici cooperativa sociale onlus autrice della proposta progettuale, rappresentata da Massimo Trucco e Livia di Blasio, la coordinatrice del progetto Dott. Rimoli Carla, il Professore Sandro Zarulli, Dirigente Università Federico secondo di Napoli, e l’Amministrazione Comunale di Giugliano nelle persone del Dott Pietro di Girolamo, Assessore con delega alla salute dei cittadini e ai rapporti con la ASL, il Consigliere Comunale Rosario Ragosta.

La cooperativa Radici, a seguito della partecipazione ad un avviso pubblico indetto dalla Regione Campania, risulta essere beneficiaria di un finanziamento per la realizzazione del progetto “FSE la salute a portata di mano.” Un progetto di start up sperimentale che ha l’ obiettivo di promuovere la diffusione e l’effettivo utilizzo del Fascicolo Sanitario Elettronico in Regione Campania, partendo da Giugliano, auspicando una sempre più larga diffusione di questo strumento che raccoglie la storia clinica di ogni cittadino, rendendo disponibili le informazioni e i documenti prodotti dal SSN da medici e operatori anche di strutture diverse (ASL, aziende ospedaliere,medici di famiglia) e da strutture sanitarie private. Questo consente un miglioramento in termini di servizio e di efficienza del sistema sanitario.

La conferenza, che si è svolta sia in modalità in presenza, che in modalità da remoto, è stata un’occasione di dibattito e confronto ma soprattutto di analisi della situazione attuale e di condivisione di strategie per promuovere un sempre maggiore utizzo del FSE. Il Professor Zarulli, da medico e soprattutto da chirurgo d’urgenza, ha espresso il suo parere favorevole nei riguardi del progetto e della necessità della sua progressiva diffusione sul territorio, illustrando anche ai cittadini presenti in sala quali siano i vantaggi di una cartella clinica immediatamente disponibile e consultabile per ciascun paziente al momento del loro arrivo in ospedale Sostenitore con forza del progetto è stato anche il consigliere comunale Rosario Ragosta, promotore dell’agenda digitale in qualità di Consigliere della Città Metropolitana . Insieme al responsabile della cooperativa Massimo Trucco ha evidenziato la necessità di implementare le reti informatiche della Regione per consentire una comunicazione sempre più in tempo reale fra medicina territoriale, e medicina ospedaliera. L’assessore Dott. Pietro Di Girolamo, medico di base, ha condiviso il valore strategico del progetto e la sua validità come strumento di prevenzione e cura a disposizione del cittadino, tuttavia non si è nascosto le difficoltà burocratiche che si pongono come ostacoli oggettivi e che insieme bisognerà superare. La Regione Campania potrà verificare la concretezza e la forza del progetto pilota che si sta realizzando sul territorio di Giugliano, potrà avere contezza degli ostacoli burocratici che ancora si registrano nelle strutture ospedaliere e nella medicina tradizionale di base e potrà attuare una politica che miri a snellire le procedure, cosi che la Campania, come accade in altre Regioni virtuose d’Italia, possa finalmente utizzare appieno uno strumento efficiente e fondamentale per la salvaguardia della Salute Pubblica.