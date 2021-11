Il maltempo flagella l’area l’area Nord di Napoli: allagamenti a Giugliano, Villaricca e Marano

Le conseguenze del maltempo nella provincia di Napoli non tardano a creare disagi. Si registrano, infatti, numerosissimi danni. Strade trasformate in fiumi d’acqua e detriti, famiglie bloccate in casa per il fango, manto stradale completamente distrutto ed impraticabile. Ed il maltempo è previsto anche nei prossimi giorni.

Il preoccupante allagamento tra Giugliano e Villaricca

Impressionante è il video diffuso sui social dell’allagamento verificatosi a Giugliano, in via Marchesella. Le immagini, catturate tramite un cellulare da un’abitazione, mostrano in pochi secondi una situazione allarmante. Alcune auto sono in balia di un fiume d’acqua che scorre lungo la strada. La quale, infatti, è sommersa per almeno un metro, rendendo quasi impossibile proseguire con le vetture.

Ecco il video diffuso sui social

Strada impraticabile a causa del fango e famiglie bloccate a Marano

Altrettante grave è la situazione a Marano, dove si sono registrati numerosi allagamenti e il manto stradale è risultato coperto di buche, tanto da essere impraticabile in molti punti. In particolare, si sono avuti maggiori disagi in via Santa Maria a Pigno, a ridosso del cimitero di Vallesana. Nella zona, infatti, 22 famiglie sono rimaste bloccate, a causa delle disastrose condizioni del manto stradale.

La zona è interessata da tempo a un lavoro per la realizzazione di fogne, ma si attende la realizzazione del tappetino di asfalto. Intanto la strada è collassata in più punti. Molte famiglie non hanno potuto spostarsi. Alcuni residenti – inferociti – sono stati costretti a procedere a piedi tra fango e buche, visto che le proprie auto sono rimaste bloccate.

Diverse lamentele arrivano anche dai residenti in via San Rocco a Marano. L’arteria, che collega Marano alla Rotonda Maradona, presenta il manto stradale completamente distrutto e ricoperto di buche, che causano continui rallentamenti e traffico.

Il maltempo previsto anche nel weekend

Ad ogni modo, lo stato di allerta non verrà meno. Nei prossimi giorni, infatti, sono ancora previste condizioni metereologiche preoccupanti, con forti temporali nel corso di tutto il fine settimana.