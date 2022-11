Imprenditore rapinato del Rolex a Napoli, lo sfogo social: “È un Far West”

A Napoli per lavoro, viene rapinato del Rolex. Protagonista dello spiacevole episodio un imprenditore palermitano che, via social, ha raccontato quanto accadutoglio la notte del 14 novembre. Il giovane, oltre alla paura, ha espresso anche tutta la sua amarezza definendo la città un “Far West”. Ad ogni modo, come spiegato dalla vittima della rapina, sono state già avviate le indagini da parte degli agenti del commissariato San Ferdinando.

Questo il suo racconto: “Breve storia triste. Mi trovo a Napoli per lavoro, ma ieri notte alle 3:00 prima di rientrare presso l’hotel uno scooter si è affiancato al nostro taxi con il quale viaggiavamo, il primo è sceso e ha sfondato con il manico di una pistola il finestrino dal mio lato, una volta cercato di scendere dalla parte opposta del veicolo (operazione difficile visto i frammenti di vetro ovunque) mi aggrediscono buttandomi sul ciglio del marciapiede minacciandomi con la stessa pistola usata per disintegrare il taxi.

Non capivo cosa stesse succedendo (inizialmente pensavo una rapina al tassista) fino a quando mi trovai a terra col braccio e il ferro puntato e con un colorito napoletano, ho capito finalmente che erano interessati al mio Rolex. Facendo un po’ di resistenza, alla fine me lo hanno sfilato. Il signore dopo è fuggito a gambe levate a bordo del suo scooter dove lo attendeva l’altro signore. Purtroppo è anche questa Napoli! Un Far West!. Ringrazio la solidarietà di tutta la direzione dell’hotel e del Commissariato San Ferdinando che hanno già acquisito le registrazioni della video sorveglianza e stanno lavorando sul caso.

Io me la sono cavata con lievi escoriazioni, psicologicamente è una cosa che tocca molto devo dire, mi sale la rabbia di non avere fatto o detto qualcosa in più per quei malviventi che operano indisturbati nonostante decine di persone facessero da cornice. Le persone vicine a me sono ancora impietrite (motivo per il quale non mi hanno potuto aiutare nell’immediato). Auguro a tutti visitatori e gente d’affari di Napoli soggiorni migliori del mio!. Fine”.