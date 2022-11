Mistero lungo la Circumvallazione Esterna, cadavere trovato a Casoria

Ieri il cadavere di un uomo è stato trovato in un’aiuola spartitraffico lungo la Circumvallazione Esterna di Casoria. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno immediatamente effettuato i rilievi e avviato l’attività investigativa come riporta il Mattino.

Il cadavere dell’uomo è sequestrato e portato all’ospedale San Giuliano di Giugliano per l’autopsia che dovrà chiarezza sulle cause della morte accertandone l’identità. Secondo prima ricostruzione sul corpo dell’uomo non sarebbero stati trovati segni di violenza. Le indagini proseguono a pieno ritmo in queste ore per fare luce sulla tragedia.

IL MISTERO A MELITO

Giovedì scorso uomo è stato trovato senza vita all’interno di una Fiat 500 di colore bianco, in via delle Ginestre, a Melito, nei pressi di via Signorelli. Al momento non sono ancora note le cause del decesso. Sul posto si sono recati i carabinieri della tenenza locale per identificare la vittima ed effettuare i primi rilievi per accertare la dinamica dell’accaduto.