Incendio a ridosso di San Gregorio Armeno, a rischio la via dei presepi

Un incendio si è sviluppato nella notte nel deposito di un palazzo semiabbandonato a ridosso di San Gregorio Armeno, la strada dei presepi di Napoli nota in tutto il mondo.

Il palazzo, a quanto si è appreso, diventa spesso riparo dei clochard che vi si rifugiano nella notte. Potrebbe, infatti, essere proprio questa la motivazione alla base dell’incendio, sul quale si sta indagando. Al momento dell’intervento dei vigili del fuoco, questa mattina, non c’era comunque nessuno nello stabile. Squadre dei Vigili del fuoco sono attualmente al lavoro per domare le fiamme. A creare problemi, in particolare, è il denso fumo che si alza dal deposito. Molto probabilmente dovuto alla presenza di materiali misti, tra cui anche quelli derivanti dalla lavorazione dei presepi.