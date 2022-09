Elezioni Politiche e ritiro della tessera elettorale, l’elenco degli uffici a Napoli

Per esercitare il diritto di voto, l’elettore dovrà esibire la tessera elettorale, insieme ad un valido documento di riconoscimento. Gli elettori a cui non sia stata consegnata la tessera elettorale, o che abbiano bisogno del rilascio di un suo duplicato (a causa di deterioramento, esaurimento degli spazi, smarrimento o furto) potranno rivolgersi agli Uffici delle Municipalità cittadine o agli Uffici del Servizio Servizi Demografici e Statistici – Ufficio elettorale.

Gli elettori iscritti all’A.I.R.E. residenti all’estero, che rientrino in Italia in quanto optanti o residenti in Stati senza intese, non in possesso della tessera elettorale, potranno rivolgersi al Servizio Servizi Demografici e Statistici – Ufficio Elettorale – sito in II Traversa via Dell’Epomeo, Parco Quadrifoglio, 3° piano.

Gli uffici saranno aperti per il rilascio delle tessere elettorali:

– da martedì 20 a sabato 24 settembre 2022: dalle ore 9:00 alle ore 18:00

– domenica 25 settembre 2022: dalle ore 7:00 alle ore 23:00

Sedi per il rilascio delle tessere elettorali

Municipalità 1: Via Santa Caterina a Chiaia n. 76

Municipalità 2: Piazza Dante n. 93

Municipalità 2: Corso Garibaldi n. 394 (aperto SOLO da martedì 20 settembre a venerdì 23 settembre)

Municipalità 3: Via SS. Giovanni e Paolo n. 125

Municipalità 3: Via Lieti n. 97

Municipalità 4: Poggioreale: via E. Gianturco n. 99

Municipalità 4: San Lorenzo Vicaria: via dei Tribunali n. 227

Municipalità 5: Vomero: via Raffaele Morghen n. 84

Municipalità 5: Arenella: via Giacinto Gigante n. 242

Municipalità 6: San Giovanni a Teduccio: via Atripaldi n. 64

Municipalità 6: Ponticelli: piazza M. De Iorio n. 22

Municipalità 7: Secondigliano: piazzetta del Casale n. 6/7

Municipalità 8: Scampia: largo della Cittadinanza Attiva n. 15

Municipalità 9: Soccavo: piazza Giovanni XXIII n. 2

Municipalità 9: Pianura: via parroco Simeoli n. 6

Municipalità 10: Bagnoli: via Acate n. 65

Municipalità 10: Fuorigrotta: via Cariteo n. 51

Servizio Servizi Demografici e Statistici: II Traversa Via dell’Epomeo 2, Parco Quadrifoglio