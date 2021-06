Ennesimo incidente in provincia di Napoli, a Giugliano. Un’automobile – per cause ancora da chiarire – sembra essersi schiantata contro un palo della segnaletica stradale in Via Lago Patria. Il particolare riportato da alcuni residenti della zona che denunciano l’accaduto sul gruppo Facebook cittadino “Varcaturo, Licola, Lago patria”. Si tratta dell’ennesimo incidente su quella strada spesso percorsa ad alta velocità dalle auto.

Sul posto intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari del 118. Non sono note le condizioni di salute del conducente né o dei passeggeri. Secondo alcuni testimonianze giunte dal luogo dell’incidente, pare che ci siano tre feriti che sono stati trasportati in ambulanza in ospedale. Potrebbero non essere gravi.