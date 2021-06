Un incidente mortale si è verificato questa mattina a Piombino, in provincia di Livorno. Nell’impatto violentissimo tra uno scooter e un’auto parcheggiata ha perso la vita Alessio Buonocore, napoletano di 41 anni trasferitosi nella località livornese da alcuni anni. Mentre percorreva la strada in direzione porto, avrebbe sbandato subito dopo la rotonda in prossimità dello stadio Magona e ha battuto la testa su un furgoncino parcheggiato sul lato destro. Causa dell’incidente, probabilmente, la velocità sostenuta, la moto si è fermata oltre un centinaio di metri dopo l’impatto. Sono in corso accertamenti da parte dei carabinieri.

Sono stati proprio gli uomini dell’Arma a giungere per primi sul posto. Con loro anche il personale del 118 che, arrivato in pochi minuti, non ha potuto fare altro che constatare il decesso del 41enne. La notizia del suo decesso è giunta nella prima mattinata a Napoli e ha presto fatto il giro del web tra parenti e amici. Nelle prossime ore, dopo le disposizioni del magistrato, saranno decisi giorno e luogo dei funerali.