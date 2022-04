Incidente tragico a Marano, 45enne muore nel giorno di Pasqua

Oggi pomeriggio un grave incidente stradale è avvenuto a Marano. Dalle prime ricostruzioni riportate dal Mattino e confermate dai carabinieri della locale compagnia, un uomo di 45 anni è morto dopo un tragico impatto. Lo scooter della vittima si sarebbe scontrato con un’auto in via Romano. Inutili sarebbero stati i soccorsi poiché l’uomo, che indossava il casco, sarebbe spirato sul colpo. La dinamica è attualmente al vaglio dei militari dell’Arma. L’impatto è avvenuto in una zona al confine con il quartiere Pianura.

SEGUONO AGGIORNAMENTI

Tragedia nel giorno di Pasqua a Napoli, automobilista si schianta e muore dopo un malore

Una terribile tragedia quella che si è consumata in piazza Garibaldi nel giorno di Pasqua. Un uomo ha perso la vita, probabilmente a causa di un malore improvviso, mentre si trovava alla guida dell’auto. Alcuni automobilisti, che hanno assistito alla scena, hanno raccontato di aver visto manovre irregolari e da quel momento è scattato l’allarme, fino a quando la vettura non si è schiantato contro un altro veicolo frontalmente. Sul posto sono intervenuti gli agenti locali della polizia ed un’ambulanza. I medici chiariranno i motivi che hanno causato il decesso.