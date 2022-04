Accoltellato a Secondigliano, aggredisce personale medico e scappa via: arrestato

Pasqua ad alta tensione per il 30enne Luigi De Falco, accoltellato qualche settimana fa a Secondigliano su Corso Italia (leggi qui l’articolo). L’uomo infatti nelle scorse ore ha lasciato l’ospedale Monaldi dove era ricoverato dopo le gravi ferite riportate non prima di aver aggredito il personale medico che lo aveva in cura. Secondo le prime informazioni trapelate il 30enne si sarebbe recato poi presso la casa dei genitori, a Secondigliano, ed avrebbe aggredito verbalmente la madre. Provvidenziale l’intervento degli agenti delle volanti del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) che, intervenuti presso l’abitazione, sono riusciti a bloccarlo e ad arrestarlo. Adesso De Falco è rinchiuso nel carcere di Poggioreale e messo a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Per l’accoltellamento di De Falco a Secondigliano fermate due persone

Sono state poste in stato di fermo di polizia giudiziaria per l’accoltellamento di Luigi De Falco due giovanissimi. G.M. e il minorenne S.L :sono indicati come i presunti autori dell’accoltellamento del 30enne. I due sono stati portati al commissariato di Secondigliano (diretti dal vice questore aggiunto Raffaele Esposito) e messi a disposizione dell’autorità giudiziaria. Secondo le prime informazioni trapelate il raid o meglio la spedizione punitiva nei confronti del 30enne sarebbe scattato per motivi futili. L’uomo sarebbe stato visto da alcuni residenti e ne sarebbe scattata una lite. Alterco poi degenerata nell’accoltellamento con De Falco portato prima all’ospedale di Frattamaggiore e poi al Monaldi.