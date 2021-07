Un incidente mortale è avvenuto nella notte, poco prima delle 4:30, sulla A1 Milano-Napoli, tra Caianello e Capua in direzione Napoli. Il sinistro si è verificato all’altezza del km 715 e ha coinvolto un mezzo pesante e un’auto, a seguito del quale una persona ha perso la vita. Sul posto sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, attualmente si circola su una corsia e si registra un km di coda verso Napoli. Sul luogo dell’evento, dove sono prontamente intervenuti i soccorsi sanitari, la polizia stradale, i vigili del fuoco, i soccorsi meccanici ed il personale della direzione di tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, attualmente si circola su una corsia e si registrano 2 chilometri di coda verso Napoli. Poco distante, sempre sull’autostrada A1 Milano-Napoli, segnalata situazione di disagio alla viabilità causa fumo generato da incendio tra Capua e Santa Maria Capua Vetere.

Chiuso svincolo via Marina

Sempre sul fronte mobilità, altri disagi attesi: Autostrade Meridionali informa che, sulla A3 Napoli-Pompei-Salerno, per consentire lavori di pavimentazione in Via Reggia di Napoli, di competenza del Comune di Napoli, dalle 5 alle 8 di venerdì 9 luglio, sarà necessario chiudere lo svincolo di Napoli Via Marina, in entrata verso Salerno. In alternativa si consiglia di entrare allo svincolo di San Giovanni sud.