Era tra i più importanti e riconosciuti giuristi della grande scuola napoletana apprezzato anche a livello internazionale. Avvocato – maestro per generazioni di magistrati, legali e docenti. Oltre che un accademico noto per la sua acuta ed elegante ironia. Ma per tanti amici era semplicemente Bepi. Aveva 78 anni.

Addio al prof Giuseppe Tesauro

Addio Giuseppe Tesauro, tra i più importanti giuristi della scuola napoletana. È morto Giuseppe Tesauro, 78 anni , giurista tra i più importanti della scuola napoletana, già professore di Diritto Internazionale e presidente dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Antitrust) dal 1998 al 2005.

Il saluto del sindaco De Magistris

Esprimo da Sindaco di Napoli e Presidente del Consiglio d’indirizzo del teatro San Carlo, il profondo cordoglio mio personale e della città per la fine terrena del Prof. Giuseppe Tesauro, presidente emerito della Corte Costituzionale, insigne maestro di diritto, uomo di infinita cultura e di profonda sensibilità sociale e politica. All’interno del Teatro più antico d’Europa, quale componente del consiglio d’indirizzo, ha sempre dato un elevatissimo contributo istituzionale e scientifico. Espressione della immensa tradizione giuridica napoletana il Prof. Tesauro lascerà in eredità il suo encomiabile insegnamento ed il suo radicato sapere esercitato anche tra le più alte cariche istituzionali. Ai suoi cari e ai suoi familiari rappresentando le più sentite condoglianze non posso non ricordare la sua abnegazione e sensibile umanità.