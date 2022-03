Incubo senza fine per Loredana, minacciata dal marito carcerato a Secondigliano: “Mi fa seguire dai compari”

Aveva denunciato e fatto arrestare il proprio ex che non aveva accettato al fine della relazione perseguitandola, minacciandola ed aggredendola. Ora però una 50enne napoletana è finita un incubo senza fine. Infatti l’uomo pur essendo detenuto nel carcere di Secondigliano, ed in precedenza presso la casa circondariale di Poggioreale, continua a perseguitare la donna telefonandole in continuazione e facendola pedinare da ‘compari’ e annunciando di volerla uccidere.

La donna si è rivolta al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli ed è intervenuta in diretta telefonica a La Radiazza per lanciare un grido di allarme:

“Continua a perseguitarmi nonostante sia rinchiuso in galera dalla quale uscirà a breve. Ha addirittura annunciato di volermi ammazzare attraverso degli account social in cui è stato pubblicato un video in cui vengo pedinata da un suo complice che è in libertà. Ho paura”.

“Il direttore del carcere e i magistrati devono intervenire e fermare questo soggetto e devono farlo subito. Questa è una tragedia annunciata che si deve evitare a tutti i costi. Troppe volte ci siamo ritrovati davanti a casi in cui dei criminali sono passati dalle minacce ai fatti. Nel carcere di Secondigliano, lì dove è stata creata anche una piazza di spaccio, evidentemente qualcosa non va e sfugge ai controlli visto che si fanno telefonate, videochiamate, attività sui social e addirittura si spaccia liberamente senza alcun controllo” – le parole di Borrelli e del conduttore radiofonico Gianni Simioli.