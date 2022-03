Giugliano, il miracolo di Crescenzo d’Alterio: il giovane trasferito per la riabilitazione dopo il grave incidente

Quello di Crescenzo d’Alterio può definirsi un vero e proprio miracolo. Il ragazzo di Giugliano coinvolto in un grave incidente è oramai fuori pericolo. Dopo il risveglio dal coma è stato trasferito dall’ospedale di Giugliano, dove era ricoverato dal giorno dell’investimento, Ieri pomeriggio è arrivato nella struttura di Isernia per poi affrontare un periodo di riabilitazione. Nei giorni scorsi amici e parenti avevano inscenato una preghiera sotto l’ospedale di Giugliano. Crescenzo si era affacciato dalla finestra, facendo commuovere tutti.

I fatti

Il giovane Crescenzo fu travolto lo scorso 23 febbraio, ad ora di pranzo, mentre passeggiava con la fidanzata in una stradina nei pressi di Corso Campano a Giugliano. L’automobilista subito prestò i primi soccorsi, in attesa del 118. Gli operatori sanitari trasportarono Crescenzo al pronto soccorso dell’ospedale San Giuliano. Sul posto giunsero anche i Carabinieri che, dopo i primi rilievi, avviarono le indagini per chiarire la dinamica dei fatti.

