“Infami e cornuti”, colpi di pistola e auto in fiamme: riesplode la faida di camorra a Napoli

Si indaga sull’auto data alle fiamme l’altra notte verso le 2 a via Carlo Miranda nel quartiere Ponticelli. Sul posto anche i vigili del fuoco che hanno domato le fiamme. L’auto, completamente danneggiata, è risultata rubata lo scorso maggio a Posillipo a un incensurato del posto. Indagini in corso da parte dei Carabinieri della compagnia di Poggioreale. I militari stanno vagliando le indagini per risalire agli autori del raid, probabilmente riconducibile alla guerra di camorra che sta andando avanti da mesi nel quartiere. Infatti dalle indagini è emerso che prima dell’incendio sarebbero stati esplosi anche 3 colpi di pistola in viale Manlio Rossi Doria. Poi la vettura è stata spostata in viale Carlo Miranda e data alle fiamme. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e i carabinieri. Sulla vettura c’era la scritta “Bodo, infami e cornuti” e sul tettuccio dell’auto era stato poggiato un water.

La tensioni a Ponticelli

La scorsa settimana un giovane di 25 anni, incensurato, è stato ferito la notte scorsa in via Edoardo Scarpetta nel quartiere di Ponticelli. Secondo la prima ricostruzione effettuata dalla polizia al momento del raid la vittima, che era in compagnia della fidanzata, sarebbe stato colpito da almeno otto colpi che l’hanno raggiunto alla gamba e alla spalla destra. Ancora da chiarire se l’agguato possa essere riconducibile alla guerra che da mesi si combatte nel quartiere visto che il giovane non ha precedenti con la giustizia. Il ferito, ricoverato d’urgenza all’ospedale Villa Betania, non è in pericolo di vita. Indagini in corso da parte degli uomini della polizia di Stato.