Ingoia la droga per sfuggire al controllo, 34enne muore nel Salernitano

PUBBLICITÀ

Un ragazzo è morto dopo aver ingoiato una dose di droga per evitare di essere scoperto. Come riporta il Mattino l’episodio si è verificato nella notte tra sabato e domenica in un capannone situato a Capaccio Paestum lì è stato sorpreso dalle guardie giurate di una società privata di vigilanza. Come riporta Il Mattino il 34enne ha temuto fossero carabinieri e così ha ingerito la dose.

Subito il 34enne ha iniziato a sentirsi male, infatti, le guardie giurate hanno immediatamente allertato il 118. I sanitari sono giunti rapidamente sul posto e hanno tentato in ogni modo di rianimare ma il 34enne è morto sul posto. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della stazione di Matinella, sotto la guida della Compagnia di Agropoli diretta dal capitano Giuseppe Colella.

PUBBLICITÀ

Sequestrata la droga

I militari dell’Arma hanno informato immediatamente il magistrato di turno presso la Procura della Repubblica di Salerno e hanno avviato un’indagine per chiarire l’esatta dinamica dei fatti. Come parte delle indagini, è stata sequestrata la bustina contenente la presunta sostanza letale ingerita dal 34enne. Inoltre è stato rinvenuto un martello che l’uomo stringeva in mano al momento dell’arrivo dei vigilantes.

La salma del ragazzo, originario di Capaccio Paestum, è stata trasferita presso la sala mortuaria dell’ospedale di Eboli e si trova a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. L’autopsia sarà eseguita nelle prossime ore per accertare le cause della morte, anche se la dinamica indicherebbe che la morte sia stata provocata dall’ingestione della droga.

PUBBLICITÀ