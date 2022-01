Insigne raggiunge Maradona, l’urlo davanti alla telecamera dopo il gol lascia tutti a bocca aperta

Lorenzo Insigne raggiunge Diego Armando Maradona. L’attaccante del Napoli ha segnato su rigore contro la Salernitana la rete numero 115 da quando è a Napoli agguantando l’argentino al terzo posto della classifica dei bomber storici del club azzurro. Ora c’è Hamsik al secondo posto a quota 121 e Mertens a 144 in vetta.

“Ti amo e ti amerò sempre” avrebbe detto in favore di telecamera Lorenzo Insigne indicando lo stemma del Napoli cucito sulla maglia e sul cuore. Le telecamere di Dazn hanno registrato e commentato in diretta la dedica da brividi del capitano del Napoli – dopo la rete su rigore contro la Salernitana – alla squadra che lascerà a fine stagione per volare a Toronto.

Insigne scelto dal Toronto su Transfermarkt, DS Salernitana: “Che mancanza di rispetto! E le grandi giocate?”

Come sono le proprietà americane? Di calcio non sanno nulla”. Schietto, come al solito, Walter Sabatini nell’intervista concessa a Il Mattino, la prima da direttore sportivo della Salernitana: “Vengono i fondi, non certo gli imprenditori. E ai fondi importa solo di portare soldi a casa. I fondi amano le statistiche, e io non prenderò mai un calciatore per un algoritmo. Io sono sentimentale, prendo un calciatore solo quando mi scatta il campanello dopo averlo visto in azione. E dal vivo. A volte sbaglio… Poche volte per la verità”.

Il riferimento è chiaro, visto che il presidente del Toronto ha confessato di aver scelto Lorenzo Insigne su Transfermarkt: “Una mancanza di rispetto per Insigne. E le sue grandi giocate non le ha viste? Ma ha sbagliato ad andare lì, è giovane, il capitano del Napoli, il 10 dell’Italia. Ma ormai è così: chi ha soldi ne vuole ancora di più. Non capisco, non l’ho mai capito: se guadagni 5 che bisogno hai di volerne 8? Quando si ha da viver bene con la propria famiglia, cosa altro si va cercando?”.