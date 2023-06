Ischia, un soggiorno all’insegna della cultura

PUBBLICITÀ

Durante l’alta stagione, Ischia è tra le isole italiane preferite dai turisti provenienti da tutto il mondo. Mare, spiagge e terme sono le tre parole chiave che meglio descrivono questo paradiso terrestre. Chi è alla ricerca di un soggiorno all’insegna del relax e del benessere non resterà deluso dall’isola, anzi. Tuttavia in pochi conoscono l’altro lato della medaglia, ovvero la storia e la cultura che appartengono all’isola. In particolare, è importante sapere che Ischia è stata la primissima colonia della Magna Grecia, ovvero il primo avamposto che i Greci hanno scelto nel bacino occidentale del nostro splendido Mediterraneo, un aspetto che rende unica la sua storia. Se vuoi raggiungere questa incredibile località, scopri come prenotare online il tuo biglietto del traghetto per Ischia e confronta, con pochi semplici click, prezzi e soluzioni.

In questo articolo ti forniamo alcuni suggerimenti per vivere un soggiorno all’insegna della cultura ad Ischia. Abbiamo selezionato alcuni punti di interesse da non perdere se si ha davvero voglia di immergersi nella storia del luogo.

Castello Aragonese

L’Italia è terra di castelli e l’isola di Ischia non poteva non avere il suo, il Castello Aragonese. Si tratta del luogo che più di ogni altro dona al visitatore una perfetta cartolina dell’isola. Tra le sue particolarità, da segnalare assolutamente, il fatto che è collegato alla terraferma da un ponte in pietra voluto da Alfonso V d’Aragona. La vista dalla sua cima è spettacolare; il castello ospita molti degli eventi più significativi che si svolgono sull’isola, come l’Ischia Film Festival.

La Chiesa del Soccorso

Quando si parla di simboli di Ischia subito dopo il Castello è d’obbligo citare la Chiesa del Soccorso. Una struttura che si colloca a Forio, nei pressi del centro storico della cittadina e che si affaccia sul mare. Si tratta di una Chiesa dall’architettura estremamente lineare e priva di opere d’arte; a rendere unico al mondo questo punto di interesse è lo scenario in cui si inserisce. Al suo interno ospita un museo; è visitabile tutto l’anno. Da vedere i molti “ex voto”, che sono una degna testimonianza della devozione di Ischia per i pescatori. Facilmente riconoscibile in lontananza per il caratteristico colore bianco.

La Coppa di Nestore

Restando nell’ambito culturale non si può accennare alla Coppa di Nestore. Questo reperto è conservato all’interno del Museo Archeologico di Pithecusae, ovvero uno dei musei della Campania più noti per la selezione di ceramiche. Il Museo è stato allestito all’interno della Villa Arbusto, che fu dimora storica di Angelo Rizzoli. La Coppa di Nestore non potrà non colpire gli appassionati di archeologia in quanto si tratta di una delle più antiche testimonianze di scrittura alfabetica greca. Il Museo è aperto durante tutto l’arco dell’anno e ovviamente è preso d’assalto durante il periodo estivo, quando si registra sull’isola un vero e proprio boom di turisti.

Negombo

A chiudere questa selezione è Negombo, un parco termale che ha sede a Lacco Ameno. Un luogo che può considerarsi simbolo della rassegna culturale d’Ischia, in quanto negli anni è divenuto la location perfetta per ospitare concerti, spettacoli teatrali e di cabaret.