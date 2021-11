“Nunzio Gallo con i boss di New York”, il figlio Gianfranco querela Iva Zanicchi

Iva Zanicchi sarà querelata da Gianfranco Gallo, figlio del cantante Nunzio. La polemica è partita dalla trasmissione televisiva ‘La confessione’ di Peter Gomez dove Zanicchi ha dichiarato: “Lasciamo perdere, tutti sti boss che… Quando sono andata a New York a cantare le prime volte, cantavamo al Madison Square Garden, dove i Beatles hanno avuto difficoltà a cantare. Arrivava Nunzio Gallo e andava a cantare al Madison. Perché secondo lei?“. Gallo è un attore molto noto grazie al ruolo di Giuseppe Avitabile nella serie tv Gomorra.

La replica del figlio di Nunzio Gallo

Gianfranco Gallo ha deciso di replicare alla cantante attraverso un video postato su Facebook: “Signora Zanicchi, prima di tutto perché lei avrebbe dovuto cantare al Madison Square Garden e Nunzio Gallo, no? Mio padre aveva vinto il Festival di Sanremo, la prima Canzonissima, il Festival di Napoli. Andava lì perché gli emigranti lo volevano. Queste cose, tra l’altro, erano organizzate da Vincent Gardenia, un attore che poi ha vinto un Oscar. Mio padre ha cantato anche alla Scala di Milano con Renata Tebaldi nella Boheme. Lei ha mai cantato alla Scala di Milano? Io credo di no. Ero indeciso se farle una querela. Gliela faccio e con i soldi finanzierò una fondazione a nome di mio padre che dia una borsa di studio ai ragazzi napoletani poveri che vogliono studiare canto e non ne hanno la possibilità“.

IL VIDEO DI GIANFRANCO GALLO