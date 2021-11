Qualità della vita 2021, la provincia di Napoli è penultima in Italia

La Città Metropolitana di Napoli è penultima in Italia nella classifica sulla Qualità della vita 2021 di ItaliaOggi e Università La Sapienza. Risultati negativi anche per le altre province della campania.

La classifica sulla Qualità della vita

Fanno riflettere i dati rilasciati dal quotidiano economico Italia Oggi sul rapporto annuale riguardante la qualità della vita nelle diverse città italiane. Il rapporto – redatto annualmente in collaborazione con l’Università La Sapienza di Roma e con Cattolica assicurazioni – riporta, infatti, che Napoli si trova al penultimo posto in classifica. Peggio fa solo la Calabria, con Crotone, classificata ultima. Prima in classifica, invece, è la provincia di Parma.

Come si vive nelle province campane

In un anno la provincia di Napoli ha perso tre posizioni, nel 2020, infatti, era 103esima. Ma ad ottenere il risultato più catastrofico è stata Benevento, scesa in classifica di ben quarantasei posizioni. Avellino, invece, ha perso sei posti, mentre l’unica nota positiva è data da Salerno che ha guadagnato sei punti.

I nuovi parametri entrati in gioco

La nuova classifica della qualità della vita, ha spiegato ItaliaOggi, tiene in conto nuovi parametri, come la capacità delle città di reagire alla pandemia del Covid19. Mentre dal punto di vista metodologico è stato ridimensionato l’indicatore della Popolazione – che contiene le classifiche di densità demografica, emigranti, morti in percentuale, immigrati, istruzione, nati vivi in percentuale e numero medio dei componenti della famiglia – attribuendogli un peso uguale o di poco superiore ad Affari e lavoro, Ambiente, Sicurezza, Salute, Tempo libero e Reddito.

Il ruolo dell’ambiente sulla qualità della vita

Particolare attenzione è stata data alla qualità dell’ambiente e, anche in questo caso, Napoli è risultata fanalino di coda. Assieme a lei, altre sedici province meridionali e insulari: le due province molisane, tutte le province pugliesi – ad eccezione di Bari e Lecce – Reggio Calabria, Vibo Valentia e Crotone in Calabria, Trapani, Caltanissetta, Palermo, Messina, Siracusa e Catania in Sicilia, Sassari in Sardegna.

Le parole delle istituzioni sui dati della qualità della vita a Napoli

“Siamo di fronte ad un quadro drammatico – ha dichiarato il senatore del Movimento 5 Stelle Vincenzo Presutto a la Repubblica – che ci dà la misura di come la città sia in ginocchio, anche a causa di cattive amministrazioni passate. Adesso più che mai serve rendere concreto il patto per Napoli, per aiutare i cittadini e non lasciare solo il sindaco“.