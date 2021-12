Come Sophia Loren in ‘Ieri, oggi e domani’: ladra beccata 18 volte a rubare ma è sempre incinta

È stata scoperta per 18 volte a rubare in diversi appartamenti e, probabilmente, continuerà a farlo. E con sé – come se stesse giocando a Monopoli – ha una specie di jolly che non le permette di entrare in prigione: metafore a parte, tutte e 18 volte è sempre risultata incinta. È la storia di Nadia – riportata da Leggo – donna di 33 anni e con 8 figli (il nono sta arrivando). È incinta, dunque, da tantissimo tempo. Una vita da nomada a bordo di un camper e le fermate sono sempre nelle grandi città del Nord. Scende, armata di attrezzi, e svaligia gli appartamenti. Beccata tante, troppe, volte, sa sempre come uscirne: «Sono incinta». Poi si ritorna al camper. Insieme a lei, anche i suoi bimbi.

L’ultimo colpo le è andato male. Domenica sera a Milano, nel quartiere popolare della periferia Sud est, un residente sente rumori e chiama il 112. La donna viene sorpresa ad uscire dal palazzo con tanto di refurtiva. Nel sacco c’erano collana d’oro appena rubati, oltre ad attrezzi da scassa. Quando le domandano quanti anni abbia la figlia, le risponde nove: la radiografia al polso, invece, ne riporta 13. La donna finisce in arresto, ma gli agenti la portano alla clinica Mangiagalli, perché è al settimo mese di gravidanza: aspetta il nono figlio.

La donna accusata di 18 colpi: dovrebbe scontare 30 anni di carcere

Nadia, accusata di 18 colpi, nel 2021 è stata condannata dal Tribunale di Genova, per cumulo pene, a 57 anni di carcere, poi ridotti dal Tribunale di sorveglianza di Milano in 30 anni, il massimo applicabile. Uno sconto che però non l’ha portata a fare nemmeno un giorno in carcere. Perché Nadia è sempre incinta.

Come nel film di Sophia Loren

Già vista una situazione analoga. Proprio come nello straordinario film di Vittorio De Sica, Ieri, oggi, domani, girato nel 1963, con Sofia Loren (che nella finzione scenica faceva il contrabbando di sigarette) e Marcello Mastroianni.