Ladri senza scrupoli a Napoli, rubati regali di Natale ai bimbi malati di tumore

Un furto vergognoso che ha indignato l’intero mondo social quello denunciato dall’associazione napoletana ‘Diamo un mano’, che aveva acquistato regali e addobbi natalizi per i bambini ricoverato al reparto oncologico del Policlinico di Napoli.

Circa 700 euro per tentare di strappare un sorriso a 5 reparti oncologici sparsi in giro per la Campania. Peccato però che alcuni malviventi abbiano pensato che quella ‘preziosa’ merce avesse fatto più comodo a loro, decidendo quindi senza alcuno scrupolo di di distruggere questo bel proposito sottraendo la merce. Dopo un primo momento in cui i volontari avevano alzato bandiera bianca, la grande solidarietà di chi è venuto a sapere della notizia ha riacceso le speranze. In poche ore infatti hanno voluto contribuire a riacquistare il tutto premettendo all’associazione di ricomprare il materiale e garantire gli addobbi natalizi ai bimbi malati.