Leclerc rapinato con la scusa di un selfie, scippato il Rolex da migliaia di euro

Il pilota di Formula Uno in forza alla Ferrari Charles Leclerc è stato vittima di furto in Darsena a Viareggio (Lucca) dove gli è stato strappato dal polso un orologio del valore di svariate migliaia di euro. Il pilota era in compagnia del suo personal trainer, quando è stato avvicinato con la scusa di scattare delle foto.

Leclerc rapinato con la scusa del selfie, il ladro si è dato alla fuga

All’improvviso gli è stato strappato l’orologio da un uomo che poi si è dato alla fuga. Ai due non è rimasto altro che allertare i carabinieri, che sono intervenuti sul posto per iniziare i primi accertamenti e raccogliere la denuncia. Il personal trainer del pilota Andrea Ferrari che è viareggino ha postato su instagram la foto del luogo in cui è avvenuto il furto. Si tratta una via completamente al buio: il professionista ha reso pubblico quanto accaduto.